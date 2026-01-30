映像に映るのは、かごを手に熱心に目の前のお菓子を選ぶ女の子です。何を選んだのか聞いてみると、「1ページはチョコ系で買った」と話します。今、若い世代を中心に大人気となっているシール帳に続き、新たな手帳がブームになりつつあります。それが、中を開くとお菓子がびっしりと入った手帳です。どのページもお菓子、お菓子、またお菓子です。今、こうした「お菓子帳」が大人気になっているというのです。このお菓子帳は一体ど