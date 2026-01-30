三条市で30日午後6時すぎ、住宅を焼く火事があり、午後7時20分時点で、炎上中です。消防が消火活動を行っています。火事があったのは三条市西大崎にある一般住宅です。消防によりますと午後6時すぎ、付近の住民から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。この火事で火元の家に住む50代の男性がやけどをしたということです。ケガの程度はわかっていませんが、命に別状はないということです。この家には50代の男性が1人暮ら