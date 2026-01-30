1月29日、トルコ・イスタンブールで6月27日より開催される「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが発表された。 U17男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）はグループAに入り、絶対王者のアメリカ（同1位）、欧州の強豪イタリア（同3位）、そしてフランス（同4位）と同組になることが決まった。日本を除く3カ国すべてがFIBAボーイズランキングではトップ4