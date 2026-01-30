生田絵梨花が、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で朝ドラに初出演することが発表された。ミュージカルで培ってきた表現力を思えば、いつか朝ドラに出演する日が来る--そう感じていた人も少なくないだろう。演じるのは、主人公たちと同じ看護婦養成所で学ぶ玉田多江。優等生気質で意識が高いがゆえに周囲と衝突し、家族内に“とある事情”を抱えて入所するという、硬質さと脆さを併せ持つ人物だ。本人も「いつ