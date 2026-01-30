元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士（34）が1月29日、Instagramを更新。山本由伸（27）とのツーショットを公開した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 「【山本由伸】先日、NIKE原宿店で開催された山本由伸選手のトークショーにて、MCを務めさせていただきました」と投稿されたのは、NIKEのロゴの前で撮影した杉