●あす31日(土)の朝は厳しい底冷え。市街地も水道管の凍結のおそれ●来週は気温変化が大きくなる予想。服装でうまく調節を行いながら、入念な体調管理を●来週にかけて空模様は、晴れたり雨が降ったり周期変化へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ こちらは今月の平均気温の平年比を表したグラフです。今月は、新年早々強い寒波がありました。一方、中旬に入ると一気に気温が上昇。3月中旬から4月上旬並みの、季節大幅先取りの暖かさが続きま