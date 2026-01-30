●ＡＳＪ [東証Ｇ] 東証は2月6日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●ＣＲＩ [東証Ｇ] 東証は2月6日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●Ｆ－ブレイン [東証Ｇ] 東証は2月6日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●クラスター [東証Ｇ] 東証は2月6日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 [2026年1月30日] 株探ニュース