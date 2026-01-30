○モロゾフ [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.29％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は2月9日。 ○綿半ＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.61％にあたる70万株(金額で9億8980万円)を上限に、2月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＡＧＳ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.30％にあたる5万株(金額で7070万円)を上限に、2月2日朝の東証の自己株