日本パレットプール [東証Ｓ] が1月30日大引け後(19:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.9％減の3億3100万円に減り、通期計画の4億5700万円に対する進捗率は72.4％にとどまり、5年平均の79.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比85.3％増の1億2600万円に拡大する計