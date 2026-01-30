アメリカ軍岩国基地のこどもたちにJA山口県などが30日、周防大島のみかんを贈りました。30日はJA山口県周防大島統括本部の杉原寿信本部長らがアメリカ軍岩国基地内の小学校を訪れおよそ560人の子どもたちに周防大島で採れたみかん、200キロを贈りました。JA山口県などでは日本のみかんを基地のこどもたちにおいしく食べてもらおうと毎年、周防大島でとれたみかんを贈っています。皮がむきやすくて甘いみかんはこどもたちに大好評だ