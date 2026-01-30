大阪関西万博でも話題となった「空飛ぶクルマ」…実はそのうちの一機種の試験飛行が山口市で行われています。30日、その「空飛ぶクルマ」、報道陣に公開されました。（重冨孝典記者）「空飛ぶクルマ、はじめてとなるメディア公開が山口県で行われています」山口市のきらら博記念公園には、県や報道関係者などおよそ20人が集まりました。公開されたのは、全長およそ12メートルの「空飛ぶクルマ」です。これは、愛知県の企業＝