部活動に全力で励めるようにと学校に寮を置く山口市の西京高校で30日、3年生が仲間と過ごした思い出の寮に別れを告げました。西京高校の男子寮＝健心寮で行われた卒寮式では古川校長から卒寮生ひとりひとりに卒寮証書と記念品が手渡されました。西京高校には運動部向けに寮が用意されていてことしは駅伝部やサッカー部などに所属する男子14人と女子13人が卒寮します。卒寮生代表「嬉しい時は一緒に喜び落ち込んだ時には励ま