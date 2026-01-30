将来の予測が難しい時代といわれる中、経営者の学び直しをテーマにしたセミナーが長門市で始まりました。セミナー初日の30日、特別講演として日本アイ・ビー・エムの社長で経済同友会の代表幹事を務める山口明夫さんが登壇しました。（日本アイ・ビー・エム 山口明夫社長）「AIを使って社員のプロセスを大きく変えて、生産性を上げるだけでなくそれを投資に回していく。そのサイクルが市場にうけて