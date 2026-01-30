繰り上げで銀メダルとなった北京冬季五輪フィギュアスケート団体のメダル授与式でポーズをとる木原龍一（左から3人目）、三浦璃来（同4人目）、坂本花織（同5人目）、鍵山優真（同6人目）ら＝2024年8月、パリ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で注目のフィギュアスケートは、開幕日の2月6日に団体で競技が始まる。前回大会の「銀」以上を目指す日本のメダル有望種目。出場選手は演技前日に発表予定だが、29日に