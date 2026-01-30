フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪銀メダルのロシアのエフゲニア・メドベージェワ（２６）が近影を見せた。日本時間３０日までにインスタグラムで「Ррррр」とコメントし、ドレスアップ姿を投稿。巻いた髪に黒の服、ゴールドのアクセサリーを合わせ、まるでマダムのような雰囲気に変ぼう。コメント欄には「信じられないルックス」「ヘビー級な豪華さ」「うわー、本当に素晴らしい女性」「目が離せない」「服装が