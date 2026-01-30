オリックスは３０日、株式会社ＬＥＦＴ―Ｕ特別協賛のもと、「セノッピーｐｒｅｓｅｎｔｓ第２３回オリックス・バファローズＣＵＰ２０２６少年少女軟式野球大会」を開催することを発表した。大阪府ならびに兵庫県内の少年軟式野球団体に所属しているチームが参加申込可能。予選トーナメント大会により大阪・兵庫の各ブロック代表チームを決定した後、近畿軟式野球連盟の推薦チームを含めた決勝トーナメント大会を開催し、近畿