巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）は「尊敬している王貞治さんにお会いして話を聞いてみたいです」と通算８６８本塁打のレジェンドを挙げた。王さんの本はこれまでに数回読み返したという。「大学時代のサマーリーグでプレーしていた時の打撃コーチから、王さんが執筆された本を薦められて、それを読んだ結果、王さんの