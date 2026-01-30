LUNA SEAが、2025年2月に約15年ぶりに開催した東京ドーム公演＜35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-＜の映像作品のジャケット写真を公開した。同時に同作のティザー映像や、各ECサイト、ショップ特典の詳細情報も解禁された。幾重にも重なりあう黒い岩盤の上に鮮やかに赤いラテン文字の35という数字が刻まれているジャケットのアートワークは、まるで濃密で重厚な彼らの35周年の