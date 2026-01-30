巨人は３０日、ＳＴＡＮＣＥ製カジュアルソックスを２月１日から球団公式オンラインストア、東京ドームとキャンプ地の宮崎、那覇（２月１４日オープン）の公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で発売すると発表した。ＹＧ、ＴＧロゴが配置されたデザインや、ビンテージ感のあるデザインなど、計４種類展開。価格は全て３３００円（税込み）となっている。