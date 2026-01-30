昨夏優勝の沖縄尚学、神宮枠のおかげで出場決定第98回選抜高校野球の選考委員会が30日、大阪市内で行われ、出場する32校が発表された。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学（沖縄）は、九州の5枠目で滑り込みの出場。これは九州国際大付（福岡）が昨年11月の明治神宮大会で優勝してつかんだ“神宮枠”だ。ファンからは「九州国際本当にありがとう」などと感謝の声が上がった。沖縄尚学は末吉良丞（2年）と新垣有絃（2年）という左右