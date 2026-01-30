第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東北王者で明治神宮大会４強の花巻東には、２年連続６度目の春切符が届いた。雪で覆われた氷点下のグラウンド。吉報が届き、花巻東の主将・古城大翔内野手（２年）の心は熱くなった。木製バットを操る右の強打者は、４季連続の甲子園に闘志をたぎらせた。「正直、発表前までは、東