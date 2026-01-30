損害保険大手の「三井住友海上火災保険」は海山裕専務を社長に昇格させる人事を発表しました。三井住友海上火災保険海山裕 新社長「従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想でビジネスを構築し、品質と競争力を両立させていく」三井住友海上は今年4月1日付で海山裕専務を社長に昇格させ、船曳真一郎社長は会長に就任します。三井住友海上は来年4月に「あいおいニッセイ同和損保」と合併する予定で、海山氏は「両社の強みにさ