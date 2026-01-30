香港の中心部で30日朝、日本人2人が襲われ日本円約5800万円が奪われました。香港メディアによりますと日本時間の午前11時前、香港中心部で日本人の男性2人が2人組に襲われ、日本円の現金約5800万円を奪われました。被害にあった日本人2人は30日朝に香港の空港に到着、リュックサックとスーツケースにあわせて9000万円の日本円を所持していて、両替店に持ち込もうとタクシーを降りたところ、店の外で5800万円が入っていたリュックサ