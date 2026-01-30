俳優の高橋文哉が30日、都内で行われたアニメーション映画『クスノキの番人』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】豪華…！誇らしげな顔を浮かべる高橋文哉＆齋藤飛鳥＆宮世琉弥ら封切りの日を迎え、高橋は「きのうからドキドキが」と明かす。公開されるとSNSでは温かい声が届いた。さらに「地元の友だちが『たまたま空いてたから初日に行ってくるわ！』と行ってくれて。『お前、すげぇな』の一言に救われまし