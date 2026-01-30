気象台は、午後7時22分に、大雪警報を弘前市、平川市、西目屋村、大鰐町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・弘前市、平川市、西目屋村、大鰐町に発表 30日19:22時点津軽では、30日夜遅くまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報31日にかけて注意■弘前市□大雪警報【発表】積雪30日夜遅くにかけて警戒・平地12時間最大降雪量35cm□なだれ注意報31日にか