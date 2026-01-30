「乃木坂46合同会社」公式サイトのタレント一覧が30日に更新。昨年11月27日に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）が新たに加わったことが分かった。 久保の卒業コンサートは昨年11月26日、27日に横浜アリーナで開催された。2日間で同じだった曲は「シンクロニシティ」のみ、ほかは全て異なるという異例のセットリストを組み、その全てに久保は出演。またショートドラマも上映し、さらに大河ドラマ「どうする家康」で共演し