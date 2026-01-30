人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第126話「負けられないバトル！試される絆！！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】どんなキャラ？リコとバトルする昔の研修仲間公開された場面カット2月6日放送の第126話は、ストロングスフィアの発売を止めるため、オレンジアカデミーを訪れたリコたち。クラベル校長のはたらきかけで、校内での使用は禁止すること