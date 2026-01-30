「寿司といえば、富山」をキーワードにブランディングを進める県は来月、富山市で県内で修行中の若手すし職人がすしを提供するイベントを開きます。去年に続いて開催されるイベントを前にきょう発表会が開かれました。「へいお待ち！」きらきら光るシロエビに、肉厚なマグロ。握るのは県内のすし店で修業を重ねている若手職人たちです。寿司職人の人材育成を通じて、すしの提供体制を維持・強化しようと、県は、県内の