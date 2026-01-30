アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の最新ビジュアル＆映像が公開された。ついに始まるエクスプローラーズとの最終決戦に向けた内容になっている。【動画】最終決戦！テラスタルした黒いレックウザ公開された『ポケモン』新映像公開されたビジュアルでは、パゴゴ（リコのテラパゴス）の周りをリコ、ロイ、ドット、ウルトとそのパートナーポケモンたちが囲んでいる。さら