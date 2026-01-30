富山市教育委員会は、男性職員が部下に対し威圧的な言動などパワーハラスメントにあたる行為をしたとして減給2か月の懲戒処分としました。パワハラによる懲戒は富山市教委では初めてです。懲戒処分を受けたのは、富山市教育委員会の58歳の課長級の男性職員です。男性は部下の職員に対し、威圧的な言動により精神的な苦痛を与えるなどパワーハラスメントと認められる行為をしたということです。市教委は、被害者のプラ