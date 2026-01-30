富山市の飲食店で食事をした男女19人が体調不良を訴える集団食中毒が発生しました。富山市はこの飲食店をきょうから3日間の営業停止処分としました。食中毒が発生したのは富山市桜木町の「割烹 扇」です。富山市によりますと、今月23日に店で食事をした客が腹痛や嘔吐の症状を訴え、27日にノロウイルス腸炎と診断されました。また、別の日に食事をした客にも同様の症状があり、きょうまでに10代から60代までの男女19人が体調不良を