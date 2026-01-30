行政職員や警察官をかたる特殊詐欺で、高岡市の70代の女性が2600万円余りをだまし取られていたことが分かりました。警察によりますと、高岡市に住む70代の女性は去年4月、保健医療局をかたる男から電話を受け「保険証が悪用されているので警察につなぐ」と言われました。さらに、警察官をかたる男から「あなたのカードが不正利用されている。あなたが犯人になる」などと言われ、捜査のためとしてLINEでのやりとりを始めまし