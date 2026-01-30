【上海共同】東京の靖国神社で予定された人気ゲーム「ポケットモンスター」のカードゲームのイベントについて、中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は30日の社説で「靖国神社は日本の軍国主義の象徴で、（子ども向けのイベント開催は）歴史的真実に対する冒涜だ」と批判した。