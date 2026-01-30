第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。九州国際大付（福岡）は4年ぶり4度目の出場。来秋ドラフト上位候補のスラッガー牟礼翔（2年）を擁し、昨秋神宮大会を制覇した。優勝候補の筆頭に挙がる。同大会制覇後の昨年11月24、25日にはマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が指導に訪れた。その際に送球の制球力を褒められた