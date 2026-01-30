建機メーカーのコベルコ建機は2026年1月26日、公式Xで船積み用コンテナに格納した建機からオペレーターが“脱出”する方法を公開しました。【おお、出てきた！】これが、コンテナにきっちり収めた後の脱出方法です（動画）公式Xでは、油圧ショベルカー（バックホウ）が船の輸送用コンテナに、ほぼ隙間のないジャストフィットの状態で収納される様子を収めた動画を公開していました。コンテナへの収納作業は、操縦席にいるオ