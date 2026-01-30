1月29日、神奈川県川崎市にて株式会社DeNA（以下、DeNA）と京浜急行電鉄株式会社（以下、京急電鉄）による「Kawasaki Arena-City Project」新パートナーシップ締結発表会が開催された。この日、これまで2030年頃としていた新アリーナの開業時期を「2030年10月」と定め、同年秋のBリーグ開幕に合わせる方針が決定。あわせて、川崎に創業のルーツを持つ味の素株式会社、三菱化工機株式会社の2社が新