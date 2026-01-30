ANAホールディングスは、国際旅客事業を2030年度にかけて拡大する。2028年度にかけては既存路線の増便を中心に事業規模を拡大し、羽田発着枠をフル活用する。成田拡張後には北米とアジア線を増強し、夕方の乗継便の拡大により利便性を向上させる。海外発の比率を拡大し、レベニューマネジメントの高度化により、高イールドの維持を狙う。座席キロでの生産量を2025年比、成田発着は1.7倍、羽田発着は1.1倍に拡大し、合わせて1.3倍に