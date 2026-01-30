アーセナルからノッティンガム・フォレストへレンタル中のウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコが、アヤックス移籍に迫っているようだ。29日、オランダメディア『テレグラフ』が伝えている。報道によると、当初アヤックスは今シーズン終了までのレンタルでジンチェンコを獲得するべく交渉を進めていたが、最終的には完全移籍でアーセナルと合意に達したとのこと。移籍金は150万ユーロ（約2億7000万円）で、アヤックス