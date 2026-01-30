Jリーグは30日、「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票を2月6日（金）より開始することを発表した。6月13日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」は、“秋春制”移行に向けた特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっており、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結。明治安田Jリーグ百