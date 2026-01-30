今月１７日に京都市で行われた実食審査で「全国で一番おいしいコメ」を決める「お米番付」で、南陽市・黒澤拓真さんの「つや姫」が最優秀賞に選ばれました。 【写真を見る】「お米番付」で南陽市で作られる「つや姫」が最優秀賞に！"全国で一番おいしいコメ" を作る生産者の思いとは（山形） 「食べることは生きること」をモットーにコメ作りを続ける生産者に思いを聞きました。 今回、最優秀賞に選ばれた「つや姫」を生