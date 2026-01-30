米アップル（Apple）は、2026年度第1四半期の決算を発表した。 iPhoneは第1四半期として過去最高の売上を記録した。また、サービスの売上も前年比で14%増加し、四半期で過去最高となった。全ての地域で過去最高の売上を記録した。 製品カテゴリー別の売上は、iPhoneが852億6900万ドル（約13兆1220億円）となり、前年同期比では約23%増だった。Macは83億8600万ドル（約1兆290億円）で、前年同期比で-7%