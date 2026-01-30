30日午前8時ごろ、上越市板倉区の市道で67歳の男性が運転する除雪車がバックしていたところ、除雪機を押していた男性をはねました。この事故で無職の中島和昭さん(74)が市内の病院に搬送されましたが、死亡しました。 上越市と警察によりますと、現場近くには1m以上の積雪があり、除雪車に乗っていた男性は市から委託を受けて作業中だったということです。