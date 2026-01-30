前回、2024年衆院選の広島県の投票率は…。48.40％でした。これは、全国最低の投票率でした。政権交代があった2009年の選挙では70％近かった投票率ですが、前回ついに50％を切り、全国最低に加え、戦後最低の数字となったんです。有権者の声と投票率アップを手助けしようというさまざまな取り組みを取材しました。■90代男性「（投票は）ええ、行きます。ちょっと解散が早すぎていかんと思います。物価高対策にしてもこうやって選