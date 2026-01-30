まもなく春の『花粉シーズン』ですが、例年以上に花粉症への警戒が必要です。今年はスギ花粉の飛散量が非常に多くなることが予測されていて、対策について専門家に話を聞きました。 長岡市の幸町耳鼻咽喉科。花粉症の症状が出る前に、予防のために受診する人の姿が見られました。 ■患者 「症状が出る前に飲み始めたほうが効果も高いと聞いたので、先にちょっとお薬もらおうかと。子育てしながら花粉症の症状が出てし