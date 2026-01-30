『帝京長岡』と『日本文理』が春の高校野球選抜甲子園大会への出場を決めました。一般選考で2校同時に選ばれるのは、県では初めての快挙です。 春の選抜甲子園は、2025年の北信越大会の成績などを元に選考委員会が出場校を選出します。北信越大会優勝の『帝京長岡』と、北信越大会準優勝の『日本文理』は出場が確実視されるなか、正式に決まるそのときをじっと待っていました。 ■日本文理 渡部倖成主将 「ドキドキしている