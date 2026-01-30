4月にリニューアルオープンする 呉市の大和ミュージアム近くに、原寸大の飛行機の展示が新たに始まりました。呉市の大和波止場にお目見えしたのは、原寸大で作られた水上偵察機「瑞雲」の模型です。大和ミュージアムの休館対策として設置され、1月24日には除幕式が開かれました。模型見たさに、県外から訪れたという人も。■山口からの観光客「本当に再現度高いなという感じです。これはもうレプリカとは