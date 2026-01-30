30日(金)は各地で雪が降り、吹雪いたところもありました。そして、31日(土)も雪の降りやすい状態が続きそうです。 ◆31日(土)午前9時の予想天気図 日本付近は冬型の気圧配置になって、上空には寒気が流れこむため各地で雪が降るでしょう。31日(土)は全県的に風が強まって、山沿いを中心に雪の降り方が強まりそうです。 ◆予想降雪量［30日(金)夜～31日(土)朝にかけて］ 山沿いで20～25cm、上越市と長岡市周辺