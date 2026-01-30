ボートレース鳴門のG1「第69回四国地区選手権」が31日、開幕する。30日は出場選手による前検作業が行われた。今大会の注目はやはりチルトを跳ね上げる菅章哉（37＝徳島）になるだろう。正月シリーズも優勝しており、地元水面は得意中の得意だ。今節の相棒は2連対率34％の73号機。自身が優勝した正月シリーズで河野大が優出6着だった。ただ、尻上がりに出足が上向いたエンジンでもある。「正月に良かったのは知っているので