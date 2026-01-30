財務省は30日、昨年12月29日から今年1月28日まで為替介入の実績はなかったと発表した。外国為替市場では1月下旬、円が対ドルで急騰する場面が複数回あり、政府、日銀が円買いドル売り介入に踏み切るとの警戒感が強まっていた。