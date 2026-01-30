【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表した独仏などユーロ圏の２０２５年１０〜１２月期の実質域内総生産（ＧＤＰ、速報値）は、前期比０・３％増だった。年率換算では、１・３％増となる。インフレ（物価上昇）が和らいだことなどから、個人消費が堅調だった。国別では、域内で経済規模が最大のドイツは前期比０・３％増、フランスは０・２％増だった。